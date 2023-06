Homem esfaqueado é deixado desacordado na UPA

Um homem de 29 anos, residente no bairro Capão do Angico, localizado na Zona Leste de Alegrete, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com um ferimento na cabeça. De acordo com informações apuradas pelo PAT, o indivíduo foi deixado por pessoas que chegaram na lateral da unidade de saúde em um veículo e o deixaram, já desacordado.

Segundo relatos, o ferimento na cabeça foi provocado por uma faca, e o estado de saúde do homem inspira cuidados. É importante destacar que ele já possui antecedentes policiais e, até o momento, sua família não tinha conhecimento de qualquer informação sobre o que teria ocorrido com ele.

A Brigada Militar foi acionada e esteve na UPA, onde o indivíduo permanecerá sob observação devido a gravidade do ferimento.