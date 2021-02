Carnês já foram entregues e contribuintes têm opções de pagar IPTU com desconto

Compartilhe















Passado o feriadão de Carnaval, as pessoas voltam-se para as mais variadas rotinas seguindo a vida no trabalho e em outras atividades.

Uma das obrigações vai mexer no bolso das pessoas. Com a entrega de todos os carnês do IPTU de 2021, o contribuinte tem duas opções de pagar o imposto com desconto. Quem optar por pagar em parcela única até o dia 26 de fevereiro vai ter um desconto de 20%. Outra maneira que terá benefício será o pagamento, também em cota única, até 31 de março com desconto de 10% .

Quem optar por pagar o IPTU parcelado vai iniciar com a primeira parcela que vence no próximo dia 31 de março.

O setor de cadastro tem registrado 27 mil matrículas em Alegrete.

Quem não recebeu seu carnê em casa pode acessar direto na página da Prefeitura ou ir buscar informações no balcão da Secretaria de Finanças.