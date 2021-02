Troco Solidário da Casa do Frango entrega mais de sete mil à Santa Casa

Compartilhe















O Troco Solidário que destina recursos de empresas que aderem a este programa entregou, esta semana, mais um cheque de recursos ao Hospital. Desta vez, o Troco Solidário foi de valores arrecadados da Casa do Frango que entregou R$ 7.363,57 aos representantes da Santa Casa, Jose Luis Costenaro . assessor administrado. Sr. Carlos Rodrigues de Mello, Coordenador de Imagem.

Esse valor refere-se ao que foi doado. no segundo semestre do ano de 2020.



Esse montante vai servir para a retirada em gêneros alimentícios de primeira necessidade à Santa Casa de Alegrete.

O Troco Solidário é uma campanha criada pelo ex vereador Rudi Pinto em que empresas de Alegrete e, também de Manoel Viana, recebem em moedas a doação expontânea dos clientes. Com os recursos arrecadados que somam mais de 350 mil, desde o ano de 2013 serviram para pagar vários serviços do Hospital.