Terceira colocada no edital está se habilitando para atuar no Quiosque

Compartilhe















O processo de licitação de Quiosque continua tramitando. De acordo com setor de compras da Prefeitura, a terceira empresa colocada já apresentou a documentação.

O que dificultou o andamento é que o contrato é longo, por 10 anos, e devido a isso foi exigido, no edital, o balanço patrimonial das empresas e como são micro empresas não têm obrigação de terem para fins fiscal. – Temos que saber da saúde financeira das empresas, colocou Geraldo Mendonça, chefe do setor de compras da Prefeitura devido a duração do contrato.

A informação é de que até registrarem essa exigência na Junta Comercial houve o atraso e, por isso as duas primeiras empresas colocadas foram inabilitadas.

A terceira colocada, a empresa Pátio Hamburgueria, é que está se habilitando a ser a que vai atuar com serviços no ramo de alimentação no Quiosque de Alegrete.

O aluguel foi estipulado em 5 mil reais por mês, num contrato de 10 anos, e em caso da empresa não cumprir o tempo do contrato, dependendo do motivo, poderá ser acionada judicialmente pela Prefeitura.

Vera Soares Pedroso