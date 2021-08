Muito mais do que demonstrar o amor e o carinho, através de mensagens, amigos e familiares da alegretense Maria Luiza Lopes de Moura Martiori, 47 anos, que esteve quase 60 dias internada em decorrência da Covid-19, passando por muitas complicações, vibraram com seu retorno para casa através de uma carreata. Os carros enfeitados com balões e muita buzina pararam em frente à sua residência e, aos gritos todos demonstravam a felicidade pela sua recuperação.

Sem nenhuma comorbidade, Maria positivou para covid-19 no dia 08 de junho e, no dia 12 foi internada. Ao todo foram 58 dias hospitalizadas. Destes, quatro dias no hospital de campanha, 40 dias na UTI, onde ficou 20 entubada e 19 com a traqueostomia(que precisou ser feita), depois mais 14 dias em recuperação no quarto. Ao longo de toda essa caminhada, ela também, foi muito valente e enfrentou duas infecções hospitalares.

Carreata para celebrar a vida – Maria e a família

Além dela, o marido Ademir Martiori também positivou junto com a filha Alana, no dia 14 de junho. O Ademir foi internado no dia 16, e transferido para o Hospital Militar de Santiago onde permaneceu por 16 dias. Ele teve 70% do pulmão comprometido.

“Pra nós (os filhos) foi o pior momento de toda nossas vidas, nossos pilares não estavam com a gente e sabendo de toda gravidade da doença ficamos muito nervosos e angustiados. A preocupação também era com nossa avó de 83 anos que reside conosco. De repente nos vimos sem chão, mas sempre tivemos muita fé em Deus, sabíamos que a nossa vitória ia chegar e por mais sofrida que tenha sido, hoje estamos todos juntos novamente, ajudando na recuperação final da nossa mãe” destacou Alana.

Ela acrescentou que a mãe realmente não sabia de nada sobre a carreata, foi uma surpresa e tanto, além disso os filhos que moram longe, em Florianópolis, recém tinham entrado na casa, de surpresa também. Então, foi um misto de sentimentos e ela ficou bem emocionada e se sentiu muito amada e querida.