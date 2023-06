Carreta atola e impede estudantes de chegar ao Polo do Angico

Atoleiro na RS/566 onde a carreta atolo

Com a chuva, a parte da estrada que ainda não foi pavimentada virou uma lamaçal e a carreta atolou, impedindo assim o tráfego na ponte. O asfalto daquela vai até um dos lados da ponte da rodovia que vem sendo pavimentada há mais de três anos e liga Alegrete a Itaqui. Com esse incidente, que impede, temporariamente o tráfego, 130 alunos do Polo do Angico, há 50 km da área urbana de Alegrete, ficaram sem aulas nesta segunda- feira (5).

Elaine Londero da AMMAI informou que tão logo os trabalhadores que estão realizando a obra naquela estrada chegaram, um pouco depois das 7h, o problema foi resolvido.