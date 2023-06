Confirmado 4º Casamento Coletivo em Alegrete

No próximo dia 7 de junho será realizado na salão do juri de Alegrete, o lançamento do 4º casamento coletivo, projeto do vereador Moisés Fontoura (PDT). Ele explica que este ano vai ser ainda mais observado, pelo Judiciário, se os casais que quiseremn casar de foma coletiva integram programas sociais. Isso para beneficiar quem realmente precisa, observou o vereador. O casamento e uma realização do gabinete, pelo Judiciário, Ministerio Público, Cartório de Registro e Prefeitura.

No dia do lançamento deste projeto coletivo vão estar preentes três casais que ja participaram do projeto e que serão padrinhos dos que vão casar este ano. O casamento coletivo, com a participação de 30 casais será realizado em outubro próximo em data ainda a ser definida, disse Fontoura, mas a primeira inscrição será no próximo dia 12 de junho. Outras informações no gabinete do Vereador na Câmara Municipal.

Mais de 100 casais já realizaram a sua união civil, através do projeto de Casamento Coletivo em Alegrete. O objetivo é oportunizar aos casais que já vivem juntos há tempos e não têm condições de pagar as custas para realizar o casamento e que realmente queiram legalizar suas uniões. O projeto arregimenta parceiros que, inclusive, fazem maquiagem nas noivas, e vestem os modelitos aos que fazem este dia muito especial.