SER Ceva vence na rodada da Copa LAF e esquenta briga pela classificação

A Copa LAF na categoria “Quarentinha”, registrou mais uma rodada no último sábado (3). Com a definição dos classificados no Grupo B, com Fluminense, Boca Juniors, Centenário e União, agora resta uma rodada para apontar o G4 na chave “A”.

No sábado, mais três jogos concluíram a penúltima rodada na “A”. Destaque para a boa vitória do SER Ceva sobre o Tinga por 3 a 0, dois gols de Pepê e um de Pingo. Foi a única vitória na rodada e esquentou de vez a briga pela classificação. Nos outros dois jogos nada de gols, dois empate entre Nacional e AABB e Vianense e São José.

A AABB que ainda não perdeu, foi a 11 pontos e está garantida na próxima fase. O Nacional que folga na última rodada, também está garantido com 8 pontos ganhos. O Ser Ceva que tem 8 pontos, figura com terceiro colocado e também está matematicamente classificado. A última vaga ainda está pendente. O Vila Nova soma 8 pontos e é o quarto colocado nos critérios técnicos, precisa de um empate para avançar. O Vianense com cinco pontos precisa vencer o Vila justamente no confronto direto e ser melhor nos critérios técnicos. As equipes do Tinga e São José, ambos com três pontos ganhos cada, já não possuem chances de chegar ao G4.

Foto: reprodução