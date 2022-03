O enredo é conhecido e previsível, mas muita gente continua caindo no golpe

Mesmo que, diariamente sejam realizados comunicados relacionados a diversos golpes, muitos se intensificaram no período pandêmico, algumas pessoas, ainda são ludibriadas pelos criminosos.

Um dos mais recentes e recorrentes é o golpe da troca de número com a foto de um familiar da vítima no perfil. Este, método é diferente do outro em que os golpistas clonavam o número do whatsApp. Devido algumas atualizações e aplicativos de segurança, se tornou mais difícil e a forma que os criminosos encontraram de ludibriar as pessoas foi através da foto de algum familiar em um número diferente.

Para aqueles que estão mais “desligados”, essa tem sido uma das artimanhas com resultado positivo dos golpistas. Em Alegrete, o número de ocorrências envolvendo tentativas ou estelionato consumado teve um significativo aumento desde o início da pandemia, na última atualização mais de 50%.