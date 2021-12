Carreta enrosca em fios de telefonia e danifica poste de energia na Avenida Rondon

Share on Email

Um poste de energia elétrica ficou inclinado, na tarde desta segunda-feira(20), na Avenida Marechal Rondon no bairro Coxilha, em Alegrete. O acidente aconteceu quando uma carreta enroscou nos fios da rede de telefonia e, no momento da manobra atingiu o poste. Ninguém se feriu.

A Guarda Municipal está no local orientando o trânsito e apenas uma das pistas está liberada. De acordo com dados da Guarda Municipal, muitas vezes são os fios da telefonia que estão baixos e os veículos acabam enroscando. Já os da rede elétrica informam que estão na altura exigida. A RGE, também, foi acionada devido ao dano no poste.

Não há informações, no momento, sobre prejuízos relacionados a clientes.