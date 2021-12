Motociclista que sofreu grave acidente vai passar por cirurgia e necessita de doadores de sangue

Juliano Cherolt Rodrigues de 32 anos está na UTI e vai realizar um procedimento cirúrgico. Informações são de que será necessário amputar a perna que foi esmagada entre a moto e o carro. O estado de saúde, conforme familiares é grave. Todas as pessoas que puderem doar sangue devem procurar o Hemocentro de Alegrete e informar o nome do jovem.

Juliano trafegava na Avenida Caverá quando teve a frente cortada por um Palio, na noite de domingo. Com a violência do impacto, a perna direita ficou prensada entre o carro e a moto, desta forma, foi esmagada e parte do tecido e dos músculos ficaram presos no veículo. Ele também sofreu fratura na outra perna.

Motociclista tem a perna esmagada em acidente na Avenida Caverá

O motorista de transporte por aplicativo de 37 anos não feriu. Ele seguia em direção Trevo/Centro e, próximo a entrada para um acesso à invasão da Antiga Britadeira ele realizou a conversão à esquerda e teria cortado a preferencial do motociclista que seguia no sentido contrário. Ele realizou o teste do etilômetro e deu zero.

Nesse momento, orações e energias positivas também são importantes. Caso for necessário, poderá ser solicitada carona para ir e retornar do Hemocentro pelo (55) 9 9957 – 2243.

Sobre o Hemocentro:

Hemocentro Regional de Alegrete é responsável por abastecer mais seis municípios da região, abrangendo São Francisco de Assis, São Gabriel, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Itaqui, Quaraí.

Principais requisitos para a doação: estar bem alimentado, ter no mínimo 50 kg, idade de 18 a 61 anos se for primeira doação. A partir dos 16 anos, também pode doar, desde que acompanhado de um dos pais.Tatuagem impede de doar por um ano.

Recomendações básicas: estar bem de saúde e não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação e estar bem alimentado.

Os interessados em participar da campanha para ajudar a alegretense e também o Hemocentro a ampliar seu estoque, podem se dirigir a rua General Sampaio, 10, das 7hs às 13hs. É importante lembrar que o cadastro para doadores funciona das 7hs às 12h45min.