Carrinho de rolimã: evento que reúne gerações em Uruguaiana será realizado pela primeira vez em Alegrete

A tradição dos carrinhos de rolimã, que marcou a infância de gerações de brasileiros, vai ganhar espaço em Alegrete. No dia 18 de outubro, domingo, das 14h às 18h, o município recebe a primeira edição do evento Ladeira Abaixo, na esquina da Loja Moto Racing. A proposta é reunir famílias em torno de uma brincadeira que atravessa gerações e incentivar a convivência ao ar livre.

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A iniciativa é inspirada no trabalho desenvolvido há três anos pelo grupo Rolimã Uruguaiana, que promove encontros voltados à diversão e ao resgate das brincadeiras tradicionais. Segundo o organizador, os eventos realizados na cidade vizinha costumam reunir um público diversificado, formado por crianças, jovens, adultos e idosos.

Entre os participantes, há crianças que andam nos carrinhos no colo dos pais e até uma senhora de 92 anos que possui seu próprio veículo. Para o responsável pelo projeto, essa diversidade representa o verdadeiro sentido da iniciativa: proporcionar momentos de integração familiar por meio de uma atividade acessível e que desperta lembranças afetivas.

A organização destaca que os encontros realizados em Uruguaiana são 100% gratuitos e não têm finalidade lucrativa. O objetivo, conforme o organizador, é incentivar as crianças a brincarem ao ar livre e proporcionar experiências compartilhadas entre diferentes gerações.

“É uma satisfação ver a gurizada brincar sem um celular na mão”, afirma o responsável, ao explicar a motivação para manter o projeto e ampliar sua atuação para outros municípios.

Popular no Brasil especialmente entre as décadas de 1970 e 1990, o carrinho de rolimã faz parte das lembranças de infância de muitas pessoas. Construído geralmente com madeira, eixos e rolamentos, o brinquedo transformava as ladeiras dos bairros em pistas improvisadas, reunindo amigos e vizinhos em momentos de diversão.

Com as mudanças nos hábitos de lazer e o crescimento do entretenimento digital, iniciativas como essa buscam manter viva a tradição e apresentar a brincadeira às novas gerações.

Além da nostalgia, os encontros proporcionam oportunidades de convivência entre pais, filhos e avós, permitindo que experiências da infância sejam compartilhadas e recriadas. A proposta em Alegrete segue essa perspectiva, com uma tarde dedicada à diversão, à participação familiar e à valorização de uma prática popular.

Para a edição de Alegrete, a organização informa que o uso de capacete, calça comprida e sapato fechado será obrigatório. Os participantes deverão seguir as orientações dos responsáveis pelo evento para garantir a segurança durante as descidas.

A expectativa é que a atividade reúna famílias e pessoas interessadas em reviver a experiência do carrinho de rolimã ou conhecê-la pela primeira vez.

A iniciativa marca a expansão do projeto desenvolvido em Uruguaiana e aposta na força de uma brincadeira simples para aproximar gerações e oferecer uma alternativa de lazer comunitário.

Serviço

Evento: 1ª Ladeira Abaixo – Alegrete

Data: domingo, 18 de outubro de 2026

Horário: das 14h às 18h

Local: esquina da Loja Moto Racing, em Alegrete

Equipamentos obrigatórios: capacete, calça comprida e sapato fechado

Instagram: @adcgsalegrete