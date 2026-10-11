Três alegretenses integram a Seleção Brasileira na America Padel Cup 2026

A cidade de Alegrete estará representada na Seleção Brasileira de Padel durante um dos principais confrontos internacionais da modalidade em 2026. A Confederação Brasileira de Padel (COBRAPA) convocou três alegretenses para integrar a delegação brasileira na semifinal da America Padel Cup 2026, diante da Seleção do México.

O confronto acontece nos dias 16, 17 e 18 de outubro, de sexta-feira a domingo, no Smash Padel & Store, em Camaquã, no Rio Grande do Sul.

Entre os convocados estão dois atletas que entrarão em quadra em defesa do Brasil: Stefano Flores, que disputa a categoria Open, e Luca Carlesso, representante brasileiro na categoria Sub-18.

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A presença alegretense na competição, porém, não se limita às quadras. Patric Leães também integra a delegação brasileira e exercerá a função de delegado do Brasil no confronto contra os mexicanos.

Alegrete em diferentes funções na Seleção

A convocação de Stefano Flores e Luca Carlesso coloca dois atletas de Alegrete em categorias distintas da Seleção Brasileira, demonstrando a presença do município em diferentes níveis competitivos do padel.

Stefano Flores defenderá o Brasil na categoria Open, enquanto Luca Carlesso fará parte da equipe brasileira na Sub-18.

Fora das quadras, a representação alegretense ficará por conta de Patric Leães, que terá a responsabilidade de atuar como delegado brasileiro durante o confronto internacional.

Dessa forma, Alegrete estará presente em diferentes frentes da competição: na disputa esportiva, com seus atletas, e também na organização e representação institucional da delegação.

Brasil e México decidem vaga na final

A semifinal da America Padel Cup será disputada em um formato de nove pontos, distribuídos ao longo dos três dias de competição.

Os confrontos envolvem as categorias:

Sub-18 Masculino

Sub-18 Feminino

Adulto Feminino

Adulto Masculino

Misto

A definição da equipe que avançará à próxima fase será construída a partir dos resultados obtidos durante os três dias de confrontos.

O formato amplia a importância da participação coletiva, já que a campanha brasileira depende do desempenho dos atletas nas diferentes categorias que compõem a disputa.

Um fim de semana de padel internacional no Rio Grande do Sul

A realização da semifinal em Camaquã coloca o Rio Grande do Sul no centro das atenções do padel sul-americano durante o fim de semana.

Para os atletas envolvidos, além da disputa por uma vaga na decisão, a competição representa uma oportunidade de enfrentar jogadores de alto nível e adquirir experiência em um confronto internacional.

No caso de Luca Carlesso, a participação na categoria Sub-18 também reforça o espaço conquistado pelos jovens atletas brasileiros dentro da modalidade.

Já Stefano Flores terá pela frente o desafio de representar o país na categoria Open, enquanto Patric Leães participa da delegação desempenhando uma função fora das quadras, contribuindo para a organização e o acompanhamento da equipe brasileira.

Orgulho para Alegrete

A presença dos três alegretenses na delegação brasileira representa também um momento importante para o padel de Alegrete.

A convocação demonstra que o município vem tendo atletas e profissionais inseridos em uma modalidade que cresce no cenário nacional e amplia cada vez mais sua presença em competições de nível internacional.

Com Stefano Flores e Luca Carlesso entre os jogadores convocados e Patric Leães na função de delegado, Alegrete terá três representantes vestindo as cores do Brasil durante a semifinal da America Padel Cup.

O confronto contra o México será realizado entre 16 e 18 de outubro, no Smash Padel & Store, em Camaquã. Serão três dias de disputas, com nove pontos em jogo e participação das categorias Sub-18, Adulto e Misto.

Para Alegrete, o fim de semana será acompanhado de perto por familiares, amigos e admiradores da modalidade, que terão três motivos para torcer pelo Brasil: Stefano Flores, Luca Carlesso e Patric Leães.