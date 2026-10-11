Outubro Rosa terá programação especial nas ESFs de Alegrete

O cronograma foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete em suas redes sociais e contempla atividades em diferentes unidades de saúde entre os dias 7 e 30 de outubro.
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As ações serão realizadas em horários variados, incluindo atendimentos em turnos estendidos, com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres aos serviços de saúde. Conforme a divulgação, poderão ser ofertados coleta de preventivo, testes rápidos, vacinação, solicitação de mamografia, consultas, orientações e outras atividades, de acordo com a programação de cada unidade.
Confira a programação
De 7 a 9 de outubro
07/10 – 18h: ESF Assunção
07/10 – 18h às 21h: ESF Vera Cruz
07/10 – Turno estendido: ESF Promorar
08/10 – 18h30: ESF Rondon
09/10 – 13h30: ESF Itinerante (CSU)
De 14 a 16 de outubro
14/10 – 17h: ESF Dr. Romário
14/10 – 18h: ESF Assunção
14/10 – 18h às 21h: ESF Vera Cruz
14/10 – 18h30: ESF Cidade Alta
15/10 – 13h30: APAE + ESF CSU
15/10 – 18h: ESF Pio
15/10 – 18h30: ESF Rondon
16/10 – 14h: ESF Itinerante (CSU)
De 19 a 22 de outubro
19/10 – a partir das 17h: ESF CSU
21/10 – 18h às 21h: ESF Vera Cruz
21/10 – 18h às 21h: ESF Saint Pastous
22/10 – 18h30: ESF Rondon
22/10 – turno estendido: ESF Prado
De 24 a 30 de outubro
24/10 – 8h às 12h: ESF Saint Pastous
26/10 – a partir das 17h: ESF CSU
27/10 – turno estendido: ESF Promorar
27/10 – a partir das 18h: ESF Jesus Franco Pereira
29/10 – 8h30: APAE + ESF CSU
30/10 – 14h: ESF Itinerante (CSU)
A Secretaria de Saúde orienta que as interessadas procurem sua unidade de referência para obter informações sobre os serviços disponíveis e realizar os agendamentos, conforme a programação de cada local.
A iniciativa reforça a importância de manter os cuidados preventivos durante todo o ano. “Prevenção é o melhor caminho. Cuide-se!” é a mensagem destacada pela Secretaria na divulgação da campanha.
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