Outubro Rosa terá programação especial nas ESFs de Alegrete

O cronograma foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete em suas redes sociais e contempla atividades em diferentes unidades de saúde entre os dias 7 e 30 de outubro.

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As ações serão realizadas em horários variados, incluindo atendimentos em turnos estendidos, com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres aos serviços de saúde. Conforme a divulgação, poderão ser ofertados coleta de preventivo, testes rápidos, vacinação, solicitação de mamografia, consultas, orientações e outras atividades, de acordo com a programação de cada unidade.

Confira a programação

De 7 a 9 de outubro

07/10 – 18h: ESF Assunção

07/10 – 18h às 21h: ESF Vera Cruz

07/10 – Turno estendido: ESF Promorar

08/10 – 18h30: ESF Rondon

09/10 – 13h30: ESF Itinerante (CSU)

De 14 a 16 de outubro

14/10 – 17h: ESF Dr. Romário

14/10 – 18h: ESF Assunção

14/10 – 18h às 21h: ESF Vera Cruz

14/10 – 18h30: ESF Cidade Alta

15/10 – 13h30: APAE + ESF CSU

15/10 – 18h: ESF Pio

15/10 – 18h30: ESF Rondon

16/10 – 14h: ESF Itinerante (CSU)

De 19 a 22 de outubro

19/10 – a partir das 17h: ESF CSU

21/10 – 18h às 21h: ESF Vera Cruz

21/10 – 18h às 21h: ESF Saint Pastous

22/10 – 18h30: ESF Rondon

22/10 – turno estendido: ESF Prado

De 24 a 30 de outubro

24/10 – 8h às 12h: ESF Saint Pastous

26/10 – a partir das 17h: ESF CSU

27/10 – turno estendido: ESF Promorar

27/10 – a partir das 18h: ESF Jesus Franco Pereira

29/10 – 8h30: APAE + ESF CSU

30/10 – 14h: ESF Itinerante (CSU)

A Secretaria de Saúde orienta que as interessadas procurem sua unidade de referência para obter informações sobre os serviços disponíveis e realizar os agendamentos, conforme a programação de cada local.

A iniciativa reforça a importância de manter os cuidados preventivos durante todo o ano. “Prevenção é o melhor caminho. Cuide-se!” é a mensagem destacada pela Secretaria na divulgação da campanha.