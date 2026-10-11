Entre chamamés e milongas, Canto Farroupilha define as 12 finalistas

O 18º Canto Farroupilha chega à etapa decisiva com 12 músicas classificadas para a final, após duas noites de apresentações no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, em Alegrete. O festival integra a programação da 84ª Exposição-Feira Agropecuária do município e reúne compositores, intérpretes e instrumentistas dedicados à música regional gaúcha.

A segunda noite do evento, no sábado (10) contou com dez composições na programação: Assado de Dia Inteiro, Changueiro, Fragmentos Memoriais de um Tropeiro, Pelos Teus Passos, Campeiro, A Pátria que Tenho, Que Talvez Fale de Amor, Aboio de Saudade, Canto de Rio e Retratos do Meu Galpão.

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A programação musical teve abertura dos Chacreiros e encerramento com show de Pirisca Grecco. A apresentação ficou a cargo de Marcos e Bianca Saldanha, com comentários e reportagens de Rodrigo Guterres.

Doze músicas disputam a final

A relação das finalistas reúne composições apresentadas nas duas noites do festival. A ordem de apresentação definida para a etapa final é a seguinte:

Retratos do Meu Galpão

Fragmentos Memoriais de um Tropeiro

Aboio de Saudade

Pelos Teus Passos

Meu Pingo Sabe o Caminho

Assado de Dia Inteiro

Que Talvez Fale de Amor

Um Até Logo ao Poeta

Teiniaguá

Presença

Soga de Hoje

Quatro Braços da Cruz

As composições classificadas contemplam diferentes temas e narrativas ligados à cultura regional, incluindo o cotidiano campeiro, a memória, os sentimentos e a relação com a identidade gaúcha.

A primeira noite do festival contou com dez músicas: Resto de Campo, Presença, Quatro Braços da Cruz, Um Até Logo ao Poeta, Soga de Hoje, Destino de um Peão de Estância, Meu Pingo Sabe o Caminho, Teiniaguá, O Orgulho Farroupilha e Hora Marejada.

A avaliação das composições está a cargo de Anelise Severo, Jean Kirchoff e Túlio Urach, integrantes da comissão julgadora do festival.

O Canto Farroupilha segue até domingo, 11 de outubro, com a programação do festival e a realização da 12ª edição do Cantinho Farroupilha, iniciativa voltada às categorias de base.

Realizado no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, o evento integra a agenda cultural da Exposição-Feira Agropecuária de Alegrete e promove espaço para a apresentação e a valorização da música regional gaúcha.

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