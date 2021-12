Conforme informações da Brigada Militar, o homem de 33 anos que dirigia um Celta, trafegava na Avenida e perdeu o controle do veículo, subiu no canteiro e bateu na árvore que foi arrancada com o impacto. O motorista negou-se a realizar o teste do etilômetro e foi autuado.

Com revólver em punho, homem coloca cano da arma na boca da ex- mulher

O carro ficou com danos de grande monta e precisou ser removido pelo guincho. O acidente foi por volta das 4h30min e foi atendido pela Brigada Militar. O condutor não se feriu.

Carro bate e arranca árvore na Avenida Doutor Lauro Dorneles