Carro cai em vala e motorista sofre ferimentos

Na madrugada desta segunda-feira(20), um condutor perdeu o controle do veículo e caiu em uma vala na Avenida Gentil Carlesso, Zona Leste, em Alegrete.

Ele foi socorrido e encaminhado à UPA com dor abdominal e escoriações. Segundo relato da Brigada Militar, o motorista trafegava sentido interior- cidade na estrada da Jararaca e, ao fazer a conversão à esquerda para entrar na Avenida Gentil Carlesso, perdeu o controle do veículo e caiu na vala. O Renault ficou no local.

Uma guarnição da Brigada Militar foi acionada na UPA e atendeu a ocorrência.

