Carro é encontrado dentro do mar em Torres

Um carro foi encontrado dentro do mar, em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, na madrugada desta segunda-feira (14).

Conforme o delegado Juliano Aguiar, da Polícia Civil, a própria condutora do veículo teria causado o incidente e abandonado o local. No entanto, as causas são desconhecidas. Ninguém ficou ferido.

Moradores acionaram a Brigada Militar, que verificou a situação. Posteriormente, um guincho retirou o veículo da água.

Caso semelhante

Em outubro, um carro furtado foi deixado na beira da praia de Capão da Canoa, na mesma região. O automóvel, de propriedade de um casal de idosos de Torres, ficou atolado na areia, sendo retirado do local dias depois.

O casal suspeito de furtar o carro foi preso em novembro. Vindos de Santa Catarina, a dupla foi localizada na RST-101, km 206, em Mostardas, também no Litoral do RS.

Fonte: G1