Covid: Alegrete contabiliza três óbitos e 104 novos casos positivos nesta segunda-feira

No sábado (12) foram registrados 41 casos positivos, 23 mulheres e 18 homens, com idades entre 04 e 94 anos, já no domingo (13) houve o registro de 09 casos positivos, 02 mulheres e 07 homens, com idades entre 21 e 68 anos.

E, nesta segunda-feira (14), foram registrados 54 casos positivos, 35 mulheres e 19 homens com idades entre 9 meses e 87 anos.

No total de recuperados foram registrados 309 pessoas. Também ocorreu o óbito, no dia 28/01, de um homem de 61 anos, com duas doses da vacina e uma mulher de 54 anos, no dia 04/02, com duas doses da vacina, ambos em outro município. Já o óbito, em Alegrete, no dia 11/02, foi de um homem de 54 anos com 1 dose de vacina.

Há 07 alegretenses com Covid-19 internados na Santa Casa de Alegrete, 05 no Hospital de Campanha sendo 01 da cidade de Quaraí e 03 na UTI adulta.

Atualmente são 17.953 casos confirmados, com 17.105 recuperados, 533 ativos (526 estão ativos em isolamento domiciliar e 07hospitalizado positivos de Alegrete) e 315 óbitos.

Foram realizados 50.512 testes, sendo 32.559 negativos, 17.953 positivos e 03 aguardando resultado.