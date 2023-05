Carro fica prensado entre poste e parede; motorista colidiu em Renault estacionado e negou-se a realizar teste etilômetro

No início da manhã desta quinta-feira (11), o motorista de um Gol provocou um violento acidente na região central de Alegrete.

De acordo com os policiais militares, a guarnição foi acionada na Barão do Amazonas devido a um acidente de trânsito. No endereço, os PMs identificaram o condutor de 53 anos que teria informado que não iria realizar o teste do etilômetro, pois havia consumido bebida alcoólica. Com visíveis sinais de embriaguez, ele foi encaminhado à UPA e posteriormente seria levado à Delegacia de Polícia.

Testemunhas descreveram aos policiais militares, que o motorista estaria em uma velocidade acima do limite permitido da via e por muito pouco não teria atingido um ciclista, além de ter tentado sair do local do acidente. Preso pela Brigada Militar, o homem negou-se a realizar o teste do etilômetro e foi levado à UPA, onde o médico de plantão atestou embriaguez e a BM também, vai realizar prova testemunhal.

A ocorrência ainda está em andamento na DP. Ambos veículos tiveram danos de grande monta. O Gol será retirado pelo guincho do Detran devido ao fato de estar obstruindo a calçada.