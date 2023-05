Colheita de arroz está próxima do término em Alegrete e região

O Rio Grande do Sul atingiu, nesta semana, 96,23% da área prevista. Já foram colhidos 808.279 hectares dos 839.972 ha semeados na safra 2022/2023. Com isso, estão faltando ainda 3,77 pontos percentuais, o que representa cerca de 31,7 mil ha para o fim dos trabalhos.

Alegrete, na Fronteira Oeste está na região que alcançou os 94,21%: 236.564 ha de 251.096 ha semeados, segundo dados apurados pelos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) do Instituto Rio Grandense do Arroz, a partir de informações fornecidas pelos produtores rurais, e tabulados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater) da autarquia.

As outras cinco regionais arrozeiras também já ultrapassaram os 90%. A mais adiantada é a Planície Costeira Externa, com 98,92%: 92.916 ha de um total semeado de 93.927 ha. A Campanha está com 98,62%: 120.859 ha de 122.548 ha. A Zona Sul aparece no levantamento com 98,49%: 135.512 ha de 137.583 ha.

A Planície Costeira Interna alcançou nesta semana com 96,93%: 118.996 ha de 122.767 ha. . E a região Central registra agora 92,31%: 103.432 ha de 112.051 ha.

