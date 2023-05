Fãs de Velozes e Furiosos esperam ansiosos pelo 10º filme

Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster são nomes consagrados pela franquia. A receita é a mesma de vários filmes de ação, um infiltrado que acaba compreendendo o universo oposto e troca de lado, a diferença é que tudo é feito sobre rodas, com veículos exuberantes e em alta velocidade. Em ordem cronológica, os filmes são: Velozes e Furiosos (2001); + Velozes + Furiosos (2003); Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio (2006); Velozes e Furiosos 4 (2009); Velozes e Furiosos 5: Operação Rio (2011); Velozes e Furiosos 6 (2013); Velozes e Furiosos 7 (2015); Velozes e Furiosos 8 (2017); Velozes e Furiosos: Hobbs e Shaw 9 (2019). Um fato interessante é que muitos adolescentes que eram apaixonados pela franquia nos anos 2000 poderão levar seus filhos aos cinemas, motivando uma nova geração a admirar a narrativa em que os carros também são os protagonistas.

Dia 19 de maio de 2023 é uma data importante, pois trará aos cinemas Dominic Toretto de uma maneira jamais vista, com um emprego comum e zeloso por sua família. Já o enredo de Velozes e Furiosos 10 promete um vilão impiedoso, que já tem uma história com o personagem central, mais do que nunca Toretto precisará reunir suas alianças para não perder a família que tanto ama. É claro que nada será fácil, assim como nos outros filmes, os fãs podem esperar carros turbinados, corridas alucinantes, motos modificadas, lindas mulheres, armas e muita luta corporal em cenas de ação avassaladoras. O mercado cinematográfico está confiante de que esse será o filme com maior bilheteria não só da franquia, mas da história do cinema.