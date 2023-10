Carro oficial da Emater dentro do lago do Batuva: agrônomo é preso por embriaguez em Livramento

Segundo a Brigada Militar (BM), ele apresentava visíveis sinais de embriaguez.

O acidente aconteceu na quinta-feira (27). O nome dele não foi divulgado. No carro, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas vazias. Maços de dinheiro, totalizando R$ 20 mil, estavam boiando próximo ao automóvel. A polícia investigará a origem do dinheiro.

Em nota, a Emater disse que “ lamenta profundamente o ocorrido que vai totalmente contra os preceitos e objetivos da Instituição” [confira a nota, na íntegra, abaixo]. O servidor deve ser afastado da função e responder a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que pode resultar desde uma advertência até a exoneração.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o acidente aconteceu por volta das 18h30 de quinta-feira no Lago Batuva, no bairro Planalto. A BM e o Corpo de Bombeiros receberam ligações de pessoas que estavam na região e viram o que havia acontecido.

Foto: Ralph Quevedo/Sentinela 24h

Ao chegar ao local, flagraram o agrônomo saindo do veículo, que afundava na água.

Na delegacia de polícia, o trabalhador da Emater disse que voltava de uma vinícola, sem dar mais detalhes. Por essa razão, foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e direção perigosa de veículo automotor. Por isso, foi preso. Após pagar fiança no valor de R$ 1.320, foi liberado. Ele vai responder pelos crimes em liberdade.

Corpo de Bombeiros e BM retiraram o veículo de dentro do lago. Após, ele foi levado para um depósito.

Foto: Ralph Quevedo/Sentinela24h

Nota da Emater

“Após ter tomado conhecimento dos fatos envolvendo trabalhador da Emater/RS-Ascar em acidente de trânsito ocorrido em data de 26/10/2023, em Santana do Livramento/RS, no Lago Batuva, enquanto Entidade dedicada à prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural e social no RS, reafirma seu compromisso com o respeito a liberdade de imprensa e respeito às autoridades e, lamenta profundamente o ocorrido que vai totalmente contra os preceitos e objetivos da Instituição. Determinamos o afastamento imediato do empregado e a instauração de procedimento administrativo interno para apuração dos fatos e a condução do assunto respeitando os ritos e as normas legais.

Porto Alegre, 27 de outubro de 2023.

Diretoria da Emater/RS-Ascar“.

Texto: G1/RS – RBS TV

Fotos: Ralph Quevedo/ Sentinela 24h