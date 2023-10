Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado no Rio Ibirapuitã durante evento em Alegrete

Share on Email

Um grupo de caiaqueiros que estava com o prefeito Márcio Amaral fez a descoberta durante sua participação na programação da OktoberSportDay do Município.

Imediatamente, o Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar foram acionados para lidar com a situação. Até o momento, a identidade da vítima permanece desconhecida, e será necessário aguardar por informações vindas de familiares ou do Instituto Geral de Perícias, devido às atuais condições do corpo.

O cadáver, que possivelmente é de um homem, estava boiando, na margem, próximo à Ponte Branca, a cerca de 690 metros em direção à cidade. Detalhes adicionais sobre a ocorrência ainda não foram divulgados. As investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias dessa descoberta no Rio Ibirapuitã.