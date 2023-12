Carro pega fogo ao colidir com árvore em Alegrete

De acordo com informações obtidas pela redação do PAT, o condutor do Siena perdeu o controle do carro, resultando em uma colisão contra uma árvore. O fato ocorreu no entroncamento da Avenida Tiaraju com Avenida Inácio Campos de Menezes, nas proximidades do Jockey Club.

Despedida e memórias: a complexa teia da vida diante do adeus

O impacto da batida ocasionou um incêndio na parte dianteira do veículo. O condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde do motorista.

Diante da situação, os bombeiros foram acionados para conter as chamas e realizar a extinção do incêndio. O veículo, um Siena, apresentou danos consideráveis na parte dianteira devido ao acidente e permanecia, nesta manhã no mesmo local.

Cena que envergonha: lixeiras são usadas inadequadamehte na Avenida Freitas Valle

A Brigada Militar fez contato com a vítima, já na UPA e fez registro da ocorrência.

Outra ocorrência dos Bombeiros nesta quarta:

Ainda pela manhã, de hoje, por volta das 6h, os Bombeiros foram acionados devido a um sinistro numa casa no bairro DR. Romário. Apenas o roupeiro de um dos quartos teve avarias.

Fotos: Gerson Brandolt