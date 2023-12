Despedida e memórias: a complexa teia da vida diante do adeus

A vida de uma família foi abalada por uma tristeza profunda com o recente falecimento de Tânia Mara Franklin Pereira. A frase sábia de Rabindranath Tagore ressoa nesse momento, recordando que a morte não priva ninguém daqueles que amam; ela os transforma em lembranças que habitam a saudade.

A honestidade anda escassa, mas ainda pode ser festejada

Tânia, aos 48 anos, faleceu deixando uma lacuna não apenas na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, mas principalmente nos corações daqueles que compartilharam sua jornada. Uma esposa, mãe e sogra dedicada, ela encontrava no alicerce da família o significado de sua vida, como evidenciado em suas publicações.

A dor que envolve a perda de um ente querido é uma experiência que transcende as palavras. É a dor de quem, até o último instante, mantinha a esperança de que tudo não passasse de um pesadelo, uma cruel ilusão. Apesar de todas as tentativas da família em conduzir Tânia ao tratamento para a depressão, ela não compreendeu nem aceitou.

Consumidora de Alegrete ganha ação judicial contra a Ambev; veja por quê

Valmor, esposo há mais de duas décadas, desabou junto com a nora e o filho ao receber a trágica notícia. Uma dor que agora a família busca enfrentar no amor mútuo, no apoio de amigos e familiares, na fé que se torna a bússola da resiliência diante do insondável luto.

Os irmãos, de Tânia, desde o momento em que souberam da notícia, acompanharam às angustiantes buscas pelo corpo da irmã nas águas do Rio Ibirapuitã. Lembrando-a como uma irmã carinhosa, um deles compartilhava diariamente mensagens de bom dia, enviava fotos dos almoços que preparava, destacando sua excelência como irmã. O outro, perplexo com a situação, acrescentou que ela sempre foi uma alma benevolente, incapaz de conceber os eventos que levaram a esse desfecho. Eram uma família unida, uma união agora marcada pela tristeza.

O pai, com mais de 80 anos, enfrenta problemas de saúde e estava hospitalizado. Amigos, conhecidos, colegas e familiares uniram-se para prestar as últimas homenagens, que aconteceram na Funerária Paraíso, a uma mulher que, desde 2015, servia com dedicação na EMEB Marcelo Faraco e, por último, na EMEB Murilo Nunes de Oliveira – Polo da Conceição.

Dono de bar em Ijuí e adolescente de Alegrete são mortos em ataque brutal

A Prefeitura de Alegrete, em comunicado oficial, expressou profundo pesar pela partida de Tânia Mara Franklin Pereira. Neste momento de dor e tristeza, a Administração Municipal solidariza-se à família e amigos, reconhecendo o impacto dessa perda na comunidade.

A jornada do luto é árdua, e cada família a percorre de maneira única. Tânia deixa não apenas o registro de sua dedicação ao serviço público, mas um chamado à reflexão sobre a importância de compreender e apoiar aqueles que enfrentam batalhas internas silenciosas. Que a memória de Tânia seja um lembrete de que, apesar das tristezas, a resiliência e o amor são faróis que guiam o caminho da superação. Que sua saudade seja transformada em lembranças reconfortantes e os familiares e amigos encontrem forças para seguir adiante neste difícil momento.