Cena que envergonha: lixeiras são usadas inadequadamehte na Avenida Freitas Valle

A educação e respeito ao meio ambiente e ao seu entorno, realmente faz a diferença em qualquer comunidade. É lamentável ver, em pleno centro da cidade, lixeiras públicas que servem para quem está passando colocar, por exemplo, pequenas garrafas pet, papel de lanches, dentre outros com amontoados de sacos com lixo doméstico. Este fato mostra um lado nada educado e vem sendo observado, por uma moradora próximo à Avenida Freitas Valle.

Lixeira da Avenida Freitas Valle

Essa avenida, no centro de Alegrete, recentemente foi revitalizada, inclusive com a colocação de lixeiras no passeio público da via que não são destinadas ao depósito de lixo doméstico. A cena desanima os que lutam, por uma cidade mais limpa, agradável de se viver, observou uma servidora pública que passou pelo local. O lixo doméstico deve ser colocado em frente às casas dos moradores, de preferência em sacos exclusivos para este fim, e em lixeiras particulares até a passagem da coleta dos resíduos , serviço de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente.

A pergunta é: de que adianta o Poder Público fazer o seu papel se as pessoas não coloboram com o mínimo, que neste caso é não colocar o lixo em local inadequado para este fim?