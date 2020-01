Carro que atropelou e matou jovem foi localizado abandonado no bairro Partenon, em Porto Alegre

Onix prata foi usado por motorista que não prestou socorro após atingir duas mulheres na Avenida Aparício Borges.

A Polícia Civil localizou na tarde desta terça-feira (14), na Rua Rita Barem, em frente ao número 6, bairro Partenon, zona leste de Porto Alegre, o carro usado por um motorista que atropelou e matou Brenda Gabriele Vargas Carrales, 19 anos. O fato aconteceu na noite de segunda-feira (13), na Avenida Aparício Borges, bairro Glória. A jovem, que havia se matriculado em uma escola da região, estava atravessando a via com a mãe. Cátia Silene Vargas Moreira, 42 anos, também foi atingida e quebrou as duas pernas. O motorista fugiu sem prestar socorro.

O carro estava com o lado direito dianteiro amassado e com o para-brisa quebrado. O veículo é um Onix prata, placas QWR 1470, de Belo Horizonte, e pertence a uma locadora. O veículo foi flagrado em imagens de câmeras de segurança e a polícia está agora tentando identificar o condutor.

— Temos já todas as informações, mas precisamos checar tudo antes de divulgar qualquer coisa — explica o titular da Delegacia de Homicídios de Trânsito, delegado Carlo Butarelli, ressaltando que já tem identificação do condutor.

A equipe da DP ouve desde cedo testemunhas, moradores e comerciantes do entorno do local onde houve o duplo atropelamento. A jovem foi projetada a uma distância de 39 metros e os agentes tentam confirmar a velocidade em que o carro estava, mas a estimativa inicial é de que o automóvel trafegava a 80 km/h. A família de Brenda está acertando detalhes da liberação do corpo no Departamento Médico Legal (DML) para organizar o sepultamento. Fonte: Gaúcha/ZH