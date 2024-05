Estado de emergência em Alegrete força o adiamento de vários eventos

Com o nível do Rio Ibirapuitã em 12m79cm no início da tarde de sexta-feira (03), e mais de 380 pessoas atingidas pelas cheias do rio que corta a cidade, diversos eventos foram cancelados.

No município, o prefeito Márcio Fonseca do Amaral, decretou Situação de Emergência nas áreas do município afetadas por fortes chuvas. O documento foi assinado ainda no dia 2 de maio sobre o número 146/24 e considera que a grande precipitação provocou prejuízos na área rural, afetando estradas vicinais e a produtividade de diversas lavouras no município.

Amaral reiterou que os meios disponíveis e as infraestruturas existentes, assim como, os recursos financeiros do município são insuficientes para reconduzir a situação à normalidade dentro de um prazo razoável. Diante deste cenário, a cidade teve de adiar a tradicional Rústica do Dia do Trabalhador 1º de Maio em sua 38ª edição e também o início do Campeonato Citadino de Futsal. A LAF precisou cancelar jogos que seriam realizados no Estádio Farroupilha, válidos pela amador 2024.

Previsto para ocorrer a partir de hoje (03), até o domingo, o 1º Encontro de Fuscas, Derivados, Clássicos, Antigos e Neo colecionável que seria no Parque Dr. Lauro Dornelles com a presença de participantes de todas regiões do RS foi cancelado pelos organizadores. Segundo apurado pela reportagem, os organizadores ainda não tem uma provável nova data.

O tradicional GP Gentil Carlesso em sua 30ª edição foi adiado para junho. Programada para os dias 4 e 5 de maio no Jockey Club com a presença de renomados turfistas com cavalos de todo o Brasil, o evento ficou para os dias 8, 9 e 10 junho. A diretoria do Jockey Club se solidariza com a situação e resolveu adiar o GP`dois dias antes do início da edição 2024.