Diversas personalidades, incluindo artistas, influenciadores e ex-participantes de reality shows, têm usado suas plataformas nas redes sociais para conscientizar e angariar recursos em prol das vítimas das recentes enchentes no Rio Grande do Sul. A região tem sido duramente afetada pelos estragos causados pelas intensas chuvas, deixando muitas pessoas desabrigadas e em situação de vulnerabilidade.

Entre os que têm se destacado nessa mobilização está o ex-BBB Matteus Amaral, natural de Alegrete, que também tem sido ativo na divulgação de campanhas de arrecadação para auxiliar famílias, escolas, abrigos e entidades assistenciais. Em suas redes sociais, ele compartilhou relatos sobre a gravidade da situação e fez apelos emocionados por contribuições financeiras.

Uma das iniciativas que têm ganhado destaque é a vakinha promovida por Matteus e pelo humorista Badin – O Colono, que já arrecadou mais de 3 milhões de reais até a tarde de ontem. Outros ex-participantes do Big Brother Brasil, como Eliezer e Amanda Meirelles, também têm demonstrado apoio aos gaúchos compartilhando links de campanhas solidárias em suas redes sociais.

O youtuber e humorista Whindersson Nunes, utilizou sua influência nas redes sociais para buscar ajuda no resgate de pessoas ilhadas pelas enchentes. Em uma postagem recente, ele clamou por auxílio financeiro para viabilizar o uso de helicópteros na região, enfatizando a urgência da situação.

Além disso, influenciadores como Virginia Fonseca e artistas como Luísa Sonza têm se comprometido a contribuir com a causa, seja revertendo os lucros de suas empresas para as vítimas das enchentes ou divulgando campanhas de arrecadação.

A mobilização também conta com o apoio de personalidades locais, como Ana Hickmann, natural de Santa Cruz do Sul, que compartilhou orientações da prefeitura para a população afetada, e a cantora Elba Ramalho, que pediu orações e doações em meio ao que descreveu como “a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul”.

Não apenas para o Rio Grande do Sul, mas também para a cidade de Alegrete, Matteus está engajado. Sua mãe, Luciane Amaral, e outros parceiros, estão dedicados à causa e preparam marmitas diariamente para distribuir às famílias nos abrigos.