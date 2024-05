Enchente no Rio Ibirapuitã: nível começa a baixar neste sábado

Share on Email

A situação afetou 439 pessoas, distribuídas em 154 famílias, resultando em 75 famílias desabrigadas. Além disso, 203 pessoas e 79 famílias foram desalojadas, totalizando 236 pessoas nessa condição.

Os abrigos foram ativados para acolher os desabrigados e desalojados, incluindo o Ginásio IEE Oswaldo Aranha, SAAIA, Ginásio EMEB Euripedes Brasil Milano, Quadra da Nós Os Ritmistas, IRMA, Parque Dr. Lauro e a Igreja Quadrangular.

Estado de emergência em Alegrete força o adiamento de vários eventos

Os bairros mais afetados pela enchente incluem Vila Nova, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã, Promorar, Canudos, Tancredo Neves, Renascer, Centro e Rui Ramos.

Para auxiliar as vítimas, foi lançada uma Campanha de Arrecadação de Doações. Itens como alimentos, leite, água potável, material de higiene, fraldas e calçados estão sendo recebidos no Salão Nobre do Palácio Ruy Ramos, localizado na Praça Getúlio Vargas.

Para mais informações e doações, os interessados podem entrar em contato pelos números (55) 3120 1065 ou (55) 991589544.