Cerveja e refrigerante estão mais caros neste Carnaval

A chegada do Carnaval aumenta a expectativa de diversão, que, no entanto, vem acompanhada pela apreensão sobre os gastos que a festividade pode acarretar. E não é à toa que a preocupação com as despesas cresce, uma vez que os preços de muitos itens e serviços típicos desta época do ano superam os de 2023.

Bebidas alcoólicas, por exemplo, tiveram aumento de 11,41% em relação ao mesmo período anterior. A cerveja, a mais popular da temporada, atinge 4,29%. Os dados são da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap) que avaliou os dados de Alegrete.

Para ajudar na tomada de decisões financeiras, a Fecap, sob o comando da professora Nadja, realizou uma pesquisa dos itens e serviços mais procurados nessa época do ano, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para o período de 12 meses até dezembro de 2023, medido pelo IBGE. O IPCA indica alta de 4,62%, ou seja, os preços em geral estão mais elevados, embora alguns itens específicos tenham registrado queda.

No quesito alimentação, há uma boa notícia para os apreciadores de churrasco: as carnes, principalmente a bovina, apresentaram queda de 9% em média. Isso se deve a maior oferta, resultado do aumento da produção e da redução das exportações.

O mesmo não se pode dizer das bebidas alcoólicas. O aumento do preço da cerveja, a estrela das festas carnavalescas, é atribuído a alta do preço do milho, principal ingrediente da bebida, e à valorização do dólar, que encarece os insumos importados.

Já o refrigerante, outra bebida popular no Carnaval, teve aumento de 6,74%, devido principalmente à alta do dólar e do preço do açúcar, outro ingrediente essencial.