Velhas e condenáveis práticas continuam no novo ano

A alegretense Jô Trindade foi testemunha dessa lamentável situação no início deste ano, quando se deparou com uma gatinha(o) que foi vítima desse descarte desumano na Barão do Amazonas.

O ato irresponsável e insensível demonstra a falta de compaixão com a vida dos animais, que acabam sendo tratados como meros objetos descartáveis.

A conscientização sobre a responsabilidade no cuidado com os animais é essencial para combater essa prática repugnante.