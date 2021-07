Cartas de Afetos das detentas serão páginas de um livro

O projeto em forma literária envolve mulheres em situação de privação de liberdade no Presidio Estadual de Alegrete . O trabalho da acadêmica de Letras da Unipampa, Merlen Alves, com incentivo da Lei Aldir Blanc, objetiva a troca de cartas e exercício da língua portuguesa com 13 mulheres que cumprem pena.

Este projeto tem a participação do Coletivo Multicultural, presídio Estadual e Susepe. O trabalho, além da criação dos textos, já rende o afeto mútuo entre quem escreveu as cartas com as idealizadoras do Cartas de Afeto.