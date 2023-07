Cartório Eleitoral está coletando biometria, regularizando títulos e cadastrando mesários

O Cartório da 005ª Zona Eleitoral de Alegrete está atendendo para coleta biométrica, alistamento, revisões e transferências.

Em novo endereço no centro da cidade, o Cartório eleitoral agora está localizado na Rua Venâncio Aires, ao lado do CFC. Em 2024, com Eleições Municipais, quem ainda não tem título eleitoral e pretende votar é bom comparecer ainda este ano para não enfrentar eventuais filas durante o fechamento do cadastro que ocorrerá no início de maio de 2024.

Quem também pretende trocar seu local de votação, em razão de acessibilidade, revisar seus dados cadastrais ou transferir seu título para Alegrete. Ainda, aqueles eleitores que tiverem interesse em trabalhar como mesário na eleição, devem procurar o Cartório da 005ª Zona Eleitoral.

Mais informações pelos telefones: (51) 3294 8005 (ligação é para Porto Alegre, mas direcionada ao Cartório de Alegrete) e também pelo (55) 999787448.