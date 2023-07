Eliseos vence em rodada marcada pela classificação do Center Fhotos as semifinais

No último sábado(15), ocorreu mais uma rodada do Citadino de futsal. Os jogos tinham caráter decisivo e o equilíbrio foram a marca das partidas.

O primeiro confronto entre Real e Center Fhotos, era o mais esperado da noite, em virtude da iminência de classificação das equipes. O jogo começou muito estudado sem grandes chances de gols para os dois lados, até que Lucas Guairenti do Center Fhotos, acertou o canto direito do goleiro Gustavo e abriu o marcador na Arena Esportes.

Na segunda etapa, a equipe do Real pressionou tentando empatar o jogo, porém, esbarrou na grande atuação do goleiro Alisson, no final da partida o goleiro do Center fechou o placar 2 a 0, classificando a equipe azulrubra as semifinais da elite do futsal alegretense.

O confronto seguinte entre Center Fhotos(C) e Aimoré/Roout, foi marcado pelo domínio exponencial da equipe do Center. Em um confronto que não tinha muita importância na tabela de classificação, o time comandado pelo técnico Roger Severo venceu pelo placar de 4 a 1 a equipe do Aimoré.

Fechando a noite Eliseos e União y FNP, protagonizaram um grande jogo de futsal ao público presente. A equipe do FNP, começou imprimindo seu rítmo de jogo e abriu o marcador com Ércio Silveira. Após sofrer o gol, o técnico Eliseo Leal avançou sua equipe e virou a partida. Na segunda etapa, a equipe jovem do Eliseos continuou em cima e marcou mais dois gols dando números finais ao confronto, 4 a 1.

Fotos: Roger Severo