Arrombamentos em Alegrete; duas empresas foram alvo em menos de 24h

Lojas na região central de Alegrete registraram arrombamentos, em menos de 24h. Duas empresas foram invadidas entre o último domingo e a madrugada desta segunda-feira, dia 17.

De acordo com informações apuradas pelo PAT, o primeiro arrombamento ocorreu no dia 16, quando uma empresa de rede(eletro e móveis), foi invadida por criminosos que acessaram o estabelecimento por meio do teto. Os invasores teriam subtraído o dinheiro que estava na caixa, no entanto, o valor exato não foi divulgado.

Hospital Alexandre Lisboa, 78 anos de uma rica história

Na madrugada desta segunda-feira, por volta das 4h15, uma relojoaria localizada nas imediações também foi alvo da ação criminosa. O bandido conseguiu entrar no estabelecimento após danificar a porta da frente. O proprietário da loja relatou que foram levados cerca de 20 relógios, cinco anéis e dez correntes folhados em ouro. O prejuízo total ainda não foi calculado, mas estima-se que seja significativo.

Em outro incidente, uma clínica médica também teve registro de ação suspeita. Nesse caso, o alarme do estabelecimento foi acionado por volta das 2h30 e depois às 4h, o que pode ter assustado os invasores e impedido que algo fosse furtado.

A Brigada Militar foi acionada e realizou atendimento nas ocorrências.