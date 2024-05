Share on Email

O cartório continua realizando impressão de título eleitoral, impressão de guias de multa e emissão de certidões eleitorais.

Qualquer um desses serviços poderá ser solicitado via internet pelo site do TRE – RS (www.tr.rs.jus.br/atendimento). Lembre-se, a obrigatoriedade de votar não será exigida para as próximas eleições.

O eleitor que precisar de um dos serviços do Cartório Eleitoral de Alegrete poderá se dirigir à Rua Luís de Freitas, 2026 (ao lado do CFC).