Casa de apoio a portadores de câncer é um alento em meio à fragilidade física e emocional

Juvenal, compartilhou sua experiência com a Casa Maria. Ele destaca a importância de ter pessoas com quem conversar e compartilhar experiências durante o tratamento. “Eu fui muito bem recebido. O ambiente na Casa Maria é maravilhoso, e fiz amizades com todos os outros pacientes”, expressa Juvenal com gratidão.

Ele também ressaltou a ajuda prestada pela organização em relação ao tratamento oncológico, que vai desde apoio emocional até o fornecimento de dietas enterais. A Casa Maria, fundada há mais de nove anos em Santa Maria, oferece uma ampla gama de serviços que incluem hospedagem gratuita, apoio psicossocial e assistência social desde 2014. Seu compromisso é fornecer um ambiente acolhedor e cuidado para pacientes e seus familiares, que garantem eles são atendidos de forma integral durante o tratamento do câncer.

“Acreditamos que cada pessoa que enfrenta o câncer merece ser tratada com dedicação, amor e respeito. Na Casa Maria, nosso objetivo é não apenas fornecer suporte prático, mas também nutrir a esperança e a força de nossos pacientes, apoiando-os em cada passo dessa jornada”, afirma a assessoria de comunicação da instituição.

É importante destacar que a Casa Maria depende totalmente do apoio da comunidade. Com a ajuda contínua da sociedade, eles têm sido capazes de expandir seu alcance e ajudar cada vez mais pessoas que vêm a Santa Maria para realizar o tratamento oncológico no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). Se você deseja se envolver ou obter mais informações sobre como apoiar a Casa Maria, entre em contato pelo telefone (55) 3311-7077. Sua contribuição pode fazer a diferença na vida de alguém que luta contra o câncer.