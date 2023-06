ICMs, da Prefeitura, verifica possíveis irregularidades na declaração de empresas de Alegrete

O objetivo é fazer com que todos realizem as corretas declarações e, assim o Município garanta o retorno de ICMs- imposto que ajuda no orçamento e realização de serviços aqui na cidade e no interior. Foram enviadas pela setor 80 CVIs às empresas ou contabilistas para otimizar o trabalho.

ICMs da Prefeitura de Alegrete

Lisiane da Rosa, que coordena o setor, explica que o CVI tem o objetivo de verificar se as empresas apresentam alguma irregularidade na declaração de movimentação geral de seus negócios. Por exemplo, é necessário a declaração de entrada, saída, estoques, pagamento com pix e cartão de toda a movimentação de cada empresa. O retorno ao município disse que é a diferença do valor adicionado de tudo o que sai de cada empreendimento. – A CVI é uma comunicação e, geralmente, as empresas corrigem, o que não estiver de acordo com a Lei. E, em caso negativo o ICMs da Prefeitura comunica à Receita Estadual.

O ICMs da Prefeitura de Alegrete atende na Rua General Sampaio, 650- Centro de Alegrete.