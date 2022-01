Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Em 19 anos de história e muitas mudanças, a Casa de Carnes Santo Antônio tornou-se referência no segmento de açougue com cortes selecionados de carne para o churrasco, para aquela refeição do dia a dia, pela produção de linguiça que oferece mais de 22 sabores e um completo mix de produtos que atendem às necessidade dos seus clientes.

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes



A cada final de ano, a empresa apresenta campanhas que surpreendem quem conhece e confia na qualidade e no atendimento diferenciado.



Para esse início de ano, o presente foi ainda mais ousado, pois os clientes que realizaram suas compras nos últimos meses, a partir de R$ 100,00 e responderam a pergunta: “Quer ganhar duas motos da Casa de Carnes Santo Antônio?”, já estavam concorrendo ao sorteio de duas motos Zero Km – Factor 125; uma moto para a matriz localizada na Avenida Assis Brasil, 869, e outra, para a filial na Avenida Ibicuí, 178.

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes



E, neste dia 3 de janeiro, o sorteio foi realizado com a presença do proprietário, empresário Sílvio Gedel, a esposa Daniele Figueiredo, colaboradores, Janiélli Camargo – Orelhana Comunicação Integrada (responsável pelo Marketing da empresa), imprensa local e comunidade.

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes



As duas lojas somaram mais de 75 mil cupons e o momento mais esperado foi transmitido ao vivo por vários meios de comunicação, através das redes sociais.

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes



Ganhadores:

Leandro Benin – Casa de Carnes Santo Antônio da Av. Assis Brasil ;

Noemi P. da Silva – Casa de Carnes Santo Antônio da Av. Ibicuí.

“A Casa de Carnes Santo Antônio tem 52 donos”. Desta forma, Silvio referiu-se aos seus colaboradores, ratificando que o sucesso das duas empresas é crédito daqueles que vestem a camiseta e, diariamente, procuram fazer o seu melhor, para atender com qualidade e fidelizar os clientes.



Um agradecimento a todos que participaram da promoção e que confiam na qualidade da Casa de Carnes Santo Antônio, nos dois endereços.

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes

Casa de Carnes Santo Antônio realizou sorteio de duas motos entre seus clientes



Encerrou desejando um Feliz e Próspero 2022!

Casa de Carnes Santo Antônio, em dois endereços:

Av. Assis Brasil, 869

Av. Ibicuí, 178

Redes Sociais:

Facebook:

https://www.facebook.com/santoantoniocasadecarnes/

Instagram:

https://instagram.com/santoantoniocasadecarnes?utm_medium=copy_link

Confira o Kit Mix:

https://www.facebook.com/santoantoniocasadecarnes/videos/573895437037330

Aline M. Kunz

Fotos: Núria Vargas

Revista Orelhana