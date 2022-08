Casa do Alegrete divulga nossa produção e empresas em Esteio

Alegrete tem grande potencial na produção de bovinos, ovinos equinos com destaque em todo o Brasil e sempre participa da Expointer em Esteio. E no ano da 80ª Expofeira de Alegrete, novamente, estará com a Casa do Alegrete no Parque Assis Brasil.

Casa do Alegrete em Esteio

Caio Bicca, da direção do Sindicato Rural, informa que a Casa é gerida pelo Sindicato há mais de 20 anos e este ano conta com a participção de parceiros. A Associação dos Arrozeiros, Prefeitura, CAAL, Pilecco Nobre, Itagro Agro e Itagro Aviação que em cada dia estarão recebendo clientes e visitantes na Casa do Alegrete, de 27 de agosto a 4 de setembro. No espaço será divulgado a nossa produção em vários setores da economia do Município.

Bicca diz que os alegretenses que estiverem na Expointer estão convidados a visitar a Casa do Alegrete em Esteio

A 80ª Expofeira de Alegrete será de 12 a 16 de outubro no Parque Dr Lauro Dornelles.