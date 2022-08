Centro de Especialidades Médicas vai passar para prédio do CER na Avenida Tiaraju

Com objetivo de promover economia aos cofres do Município, e melhores condições de atendimento a comunidade, a Secretaria da Saúde vai mudar os serviços do CEMA – Centro de Especialidades Médicas da Saúde que atende em prédio na Rua Luis de Freitas.

O serviço vai mudar para o CER-Centro Especializado de Reabilitação de Alegrete, em prédio amplo que está sendo concluído na Avenida Tiaraju- próximo ao Fórum. Mas ainda não há data determinada para essa mudança.

O prédio vai ofertar serviços de reabilitação pela Rede do Estado e ofereceu salas à Prefeitura que será ocupado pelos serviços de especilidades médicas oferecidos pelo Município.

Essa mudaça vai gerar uma economia de cerca de 12 mil reais, por mês, com o aluguel do atual prédio onde são oferecidos os serviços do CEMA, de acordo com informações da vereadora Dileusa Alves.

Uma das atividades é a distribuição de fraldas a quem está cadastrado no sistema. Esse serviço vai ficar em salas do PAM central, na rua Bento Gonçalves.

As especialidades oferecidas pelo CEMA em Alegrete:

Cardiologia

Pneumologia

Ortopedia

Urologia

Endocrinologia

Otorrinolaringologia

Oftalmologia

Cirurgião – pequenas Cirurgias

Cirurgião vascular

Nutricionista

Fonoaudiologia

Eletrocardiograma

Ecografia: