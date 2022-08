Presidente da OAB diz, em Alegrete, que a entidade está buscando melhorar o Judiciário

O presidente da OAB do RS, Leonardo Lamacchia esteve na sede da subsecção, no dia 24, conversando com advogados de Alegrete.

As dificuldades para andamento de processos fez com que advogados realizassem uma manifestação na última segunda-feira (22), em frente ao Forum pedindo melhorias no andamento do trabalho judiciário.

Presidente da OAB em Alegrete

Sabedor dessa demanda, o presidente da OAB do RS veio ao Município onde expôs o que a Ordem vem fazendo para melhorar o trabalho do Judiciário gaúcho.

Um dos avanços, disse Lamacchia, foi conseguir junto à Corregedoria, que os juízes realizem audiências presenciais, o que em muitas Comarcas não vinham realizando no Estado.

Lamacchia fala com advogados de Alergrete

Também falou que os 92 novos juízes que iriam assumir em outubro, a Ordem conseguiu com que assumam, ainda em agosto, e concluam os dois meses de sua formação já na jurisdição. Quanto aos 600 servidores que serão distribuídos, a OAB mapeou as localidades que mais necessitam. Citou que tem Comarcas com dois anos de atraso nas audiências.

O presidente da OAB do RS falou, ainda, que vem recebendo críticas quanto à forma como abordou a questão do magistrado atender presencialmente, o que o faz acreditar que a Ordem está no caminho certo, atestou.

Advogados ouvem Leonardo Lamacchia em Alegrete

Já em relação a digitalização, disse que o sistema E PROC tem que ser automatizado e, por exemplo, numa petição inicial já intima para contestação, independente da ação do servidor.

Lamacchia diz que sua proposta é fazer uma grande caravana de Alegrete até a Corregedoria Geral de Justiça e levar os pleitos da Subsecção local.



O Poder Judiciário da Comarca de Alegrete mantém diálogo permanente com a Subseção da Ordem dos Advogados da Comarca de Alegrete, sendo que eventual inconformidade com decisões judiciais nos processos devem ser tratadas pelas vias recursais adequadas nos processos em curso e que as demandas para melhoria da estrutura de trabalho devem ser realizadas, como o são, perante a Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, disse o juiz Rafael Echevarria Borba direto do Forum.