Casa é alvejada por projéteis de arma de fogo

A moradora do bairro Renascer falou com a reportagem e disse que, durante o carnaval, ela e a família ficaram cerca de três dias fora de casa. Assim que chegaram, se depararam com os projéteis de arma de fogo, ela e o marido ficaram apreensivos.

A moradora acredita que o fato teria ocorrido em razão de cavalos soltos no bairro. Há poucos dias, alguns animais teriam invadido o pátio da sua residência e, em razão das crianças, ela os retirou rapidamente, pois eles poderiam atingir com um coice os pequenos – destaca.

Essa atitude, aliada a uma reportagem que saiu no PAT em razão de animais soltos no bairro, teria provocado a ação que resultou na casa atingida por disparos de arma de fogo.

A vítima disse que não sabe quem poderia ter provocado tal barbárie, mas que iria procurar a Delegacia de Polícia para fazer registro. “Esses animais soltos, nem são para puxar carroça, levar alimentos para casa dos donos, eles ficam pelas ruas, diariamente, e, em qualquer horário” – acrescenta.