Morre argentino que sofreu grave acidente em Alegrete

O homem de 37 anos foi socorrido pelo Samu e levado ao hospital, porém, não resistiu às complicações e morreu na Santa Casa de Alegrete.

Identificado como Javier Enrique Brambillo, o argentino estava na companhia de mais três colegas. O relato, aos PRFs na noite de quarta-feira, foi de que teria ocorrido um problema no freio do caminhão-cegonha.

Eles pararam o veículo, próximo ao Trevo de acesso ao Balneário Caverá, na BR 290, em Alegrete.

Javier entrou embaixo do caminhão e os colegas não teriam percebido. Em determinado momento, o veículo se movimentou e esmagou a panturrilha da perna direita da vítima.

Os socorristas do Samu realizaram um trabalho minucioso para que ele pudesse ser retirado e, ao mesmo tempo, com a agilidade necessária diante da gravidade, mesmo assim, horas depois de chegar no hospital, morreu.

O caminhão- cegonha estava carregado com veículos da Toyota.

Não foi possível mais detalhes sobre o argentino, devido a falta de documentação, conforme a Polícia Civil.

Na noite do acidente, a Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. Essa é a terceira morte de argentinos, em 15 dias na BR 290, em Alegrete.

As primeiras ocorreram no dia 21 de fevereiro, quando duas argentinas foram a óbito em um violento acidente que envolveu mais dois veículos brasileiros, uma Hilux e um caminhão.