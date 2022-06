Casa é destruída, em incêndio, no interior do Município

A residência ficava cerca de 45km da cidade, na Estrada do Cerro do Tigre. Quando chegaram no local, os Bombeiros realizaram o rescaldo, pois as chamas já tinham consumido as peças em madeira.

No momento do incêndio, não havia pessoas na casa e, não há informações sobre o que teria provocado o sinistro.

O morador que é alegretense, perdeu tudo que estava na residência. Entre ida e volta e o trabalho realizado no local, o tempo total foi de duas horas – estima-se o Bombeiro sobre essa ocorrência.

