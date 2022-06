Subsecção da OAB, de Alegrete, empossa nova diretoria

Na último sábado (25), aconteceu a posse da nova diretoria da subsecção da OAB de Alegrete.

Em evento realizado no Clube Casino, advogados, suas famílias e convidados prestigiaram a posse que reconduziu ao cargo o advogado Valdir Vaz de Freitas, tendo como vice – Sivens Henrique Gomes Carvalho.

Posse da nova secção da OAB de Alegrete

No mesmo ato houve a apresentação e juramento dos novos advogados inscritos na OAB.

O presidente da OAB- RS, Leonardo Lamachia e da subsecção de Alegrete- Valdir Vaz entregaram a carteira da OAB aos novos advogados.

Juramento dos novos advogados

A OAB é uma entidade representativa de todos os advogados e representa um marco na história do país pelas posições em defesa da democracia, liberdade de expressão pelos direitos de todo e qualquer cidadão brasileiro.

Rua José Bonifácio terá sentido único para melhorar mobilidade

Juramento da Diretoria da Subsecção da OAB de Alegrete

Posse nova diretoria da OAB de Alegrete

O juiz diretor do Fórum, Rafael Echevarria Borba, asim como ex presidentes da OAB local prestiagiaram o evento e o Procurador do Município, Paulo Faraco.

A nova diretoria ficou assim constituída:

Presidente: Valdir Vaz de Freitas

Vice- presidente – Sivens Henrique Gomes Carvalho;

Secretrai Geral- Joseane Rampelotto Dias;

Secretária adjunta- Caroline Dornelles Medeiros;

Tesoureiro – Mauro Fagundes Vargas;

Conselheiros Titulares:

Marcio da rosa Montes Doca, Marcai Pedros Iung, Fernadoluis da Silava e Silva; Joice Ftaima Londero Almeida; Fabaine Segabinazzi Pilecco; Cleber Arnoud Batgnolli.

Conselheiros Suplentes:

Adriana Salete Bortoluzzi Morais; Sindiamar Oliveira Franklin; Claudia Ribeiro Pedroso e Fernandes; Leonardo Faraco de Souza; Cesar Dionson Fagundes Brandolt e Manaoel Getúlio Fernandes Palma

O ato contou com as presenças de representantes da OAB de Santana do Livramento, Dom Pedrito, Rosário do Sul, Uruguaiana, São Francisco de Assis.

Nova diretoria da OAB de Alegrete

,