Casa é parcialmente destruída pelo fogo na Zona Leste

O incidente ocorreu devido a uma explosão em uma lareira ecológica, causando chamas altas que por pouco não provocaram queimaduras graves no rosto do morador, que estava na companhia de sua esposa, gestante de sete meses. Embora tenham conseguido sair rapidamente, os danos no interior da casa foram significativos.

O casal, agora quase sem pertences, relatou a tristeza ao ver sua residência devastada pelas chamas. “Estamos com a roupa do corpo, consegui salvar apenas o carrinho, já as roupinhas da neném que já tínhamos lavado e estavam prontas, ficaram destruídas”, lamentou o morador.

A esposa, que trabalha como autônoma em casa, exercendo a profissão de manicure e pedicure, também perdeu todos os seus equipamentos e materiais de trabalho. O jovem Artur Penna, visivelmente abalado, expressou sua incredulidade em relação ao que ocorreu. “Nem sei por onde começar, jamais imaginei que essa lareira pudesse causar tudo isso. SAMU precisou ser acionado para atender a gestante devido ao grande susto”, relatou.

Apesar da rápida ação dos Bombeiros, que prontamente chegaram ao local, e da ajuda solidária dos vizinhos, o fogo destruiu móveis e demais objetos da casa, deixando o casal praticamente sem nada.

Diante dessa situação de dificuldade, eles contam com a solidariedade de todos. A empatia e o senso de comunidade são fundamentais para auxiliar aqueles que se encontram em situações de vulnerabilidade.

Nesse momento, o casal precisa reconstruir sua vida e recuperar o que foi perdido no incêndio. Aqueles que desejarem contribuir podem entrar em contato pelo número 55 99910 4029.