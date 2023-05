Costura criativa: uma maneira de sair do óbvio

A costura criativa é uma forma de expressar arte por meio de acessórios e objetos personalizados, diferentemente da costura tradicional, não preocupa-se com a perfeição milimétrica das linhas, mas com traços e texturas que expressam o que o artesão pretende transmitir por meio de sua arte. Sabe-se que o artesanato é uma forma de sustento para muitas famílias, mas há muito tempo tem sido suporte emocional para pessoas que sentem solidão, que estão deprimidas ou que simplesmente querem passar o tempo de forma lúdica. Existem grupos de artesanato em que uns ensinam aos outros diferentes técnicas, é uma forma empática de trocar saberes, não há idade ou gênero para aprender algo que lhe fará bem.

Depois de trabalhar 32 anos como professora alfabetizadora, Maria Gorete Miranda sentiu a necessidade de uma atividade que preenchesse seu cotidiano. Natural de Osório, no RS, mudou-se para Alegrete aos sete anos de idade e se considera uma alegretense, admite que é bairrista e que ama churrasco, música, passear, conversar com as pessoas com bom papo e café, contudo, acima de tudo, gosta da própria companhia. É nesses momentos que faz a costura criativa, o que mais a admira nessa atividade é o fato de personalizar seu trabalho para o outro, ela exprime sua necessidade de arte, sendo assim, é ainda mais feliz quando faz o que gosta.